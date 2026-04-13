【第16話】 4月12日 公開 第16話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月12日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第16話「全部諦めた男」をヤンマガWebで公開した。 第16話では、紳士的だが前科持ちのドライバー・月島さんの送カーで移動中、目の前に下半身裸の男が乗った自転車が現れる。男に対し、ノカゼは声をかけるのだが……。 なお、ヤンマ