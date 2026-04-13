新潟市秋葉区で3月31日に発生した火事で、焼け跡から発見された2人の遺体の身元が4月13日、判明しました。2人は火元の家に住む母親とその息子でした。火事があったのは新潟市秋葉区新津本町の店舗兼住宅です。警察によりますと3月31日午前7時半ごろ出火、火は正午すぎに消し止められましたが、建物の3階から身元不明の男性と女性の2人の遺体が見つかっていました。警察の調べによると現場から発見された男女の遺体の身元について、