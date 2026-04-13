4月11日から12の2日間にわたり「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26SEASON」B2リーグ戦第30節が行われ、全国各地で熱戦が繰り広げられた。 東地区首位を走る信州ブレイブウォリアーズは、ホームで岩手ビッグブルズと対戦。GAME1は序盤こそ岩手の粘り強いディフェンスに苦しんだが、第3クォーターにウェイン・マーシャルを中心に得点を重ね主導権を握り勝利。GAME2は一度もリ