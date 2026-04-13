4月13日、B1西地区の京都ハンナリーズは、ドラフト2巡目1位（全体7位）で指名した西部秀馬と、2028－29シーズンまでの3年契約に合意したと発表した。 愛知県出身で現在22歳の西部は、189センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東山高校から日本体育大学へと進学し、今年1月に初開催された「B.LEAGUE DRAFT 2026」で京都から2巡目1位（全体7位）で指名されて