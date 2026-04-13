１３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。米国とイランの和平協議が決裂したことを受けて米原油先物が上昇したことで、国内物価の上振れを意識した売りが優勢となった。 パキスタンの首都イスラマバードで１１～１２日に行われた米国とイランの戦闘終結に向けた協議は合意に至らず。米中央軍はトランプ米大統領が発表した措置に基づき、イランの港に出入りする全ての海上交通に対する封鎖を米東部時間１