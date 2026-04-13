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○経済統計・イベントなど ０７：２０米・ミランＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加 ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：３０日・２０年物利付国債の入札 １０：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 ２１：３０米・卸売物価指数