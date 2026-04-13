株式会社講談社は、高速道路の利用に便利なガイドブック「高速道路＆サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）ガイド 2026-2027年最新版」を4月16日（木）に発売する。価格は1,500円。電子版も同時配信される。 最新のSA・PA情報を網羅したガイドブック。全国の主要路線から地方路線まで、食事や買い物、体験コーナーなどのリフレッシュ情報もあわせて紹介している。 ETC2.0搭載車を対象とし