リップス [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.3％減の3.5億円に減ったが、通期計画の7億円に対する進捗率は50.2％となり、前年同期の51.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の経常利益は前年同期比23.7％減の3.5億円に減る計算になる。 株探ニュ