Ｕ－ＮＥＸＴＨＯＬＤＩＮＧＳ [東証Ｐ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比2.8％増の170億円となり、通期計画の322億円に対する進捗率は53.1％となり、5年平均の51.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.8％増の151億円に伸びる計