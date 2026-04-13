ＥＬＥＭＥＮＴＳ [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常損益は1億0500万円の黒字(前年同期は2400万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.8％→9.2％に急改善した。 株探ニュース