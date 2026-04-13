フライヤー [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期非連結比15倍の3000万円に伸び、27年2月期も前期比2.9倍の8800万円に急拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は1800万円の赤字(前年同期非連結は1400万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の8.1％→-6.4％に急悪化