シリコンスタジオ [東証Ｓ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の最終損益(非連結)は1.3億円の赤字(前年同期はトントン)に転落した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.1％→-18.1％に急悪化した。 株探ニュース