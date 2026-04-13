マースグループホールディングス [東証Ｐ] が4月13日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の115億円→95.5億円(前の期は130億円)に17.0％下方修正し、減益率が12.1％減→27.0％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の61.3億円→41.8億円(前年同期は46.1億円)に31.8％減