フェスタリアホールディングス [東証Ｓ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比50.4％減の6100万円に大きく落ち込み、従来の5.7％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の2億6000万円に対する進捗率は23.5％にとどまり、5年平均の47.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(