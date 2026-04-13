2026年4月12日、香港メディア・香港01は、中国各地でマンション管理会社の撤退が相次ぎ、ごみの堆積や防犯機能の喪失など深刻な住環境の悪化が広がっていることを報じた。記事は、中国の不動産調査機関のデータを引用し、24年から25年にかけて大手管理会社上位50社による物件管理の自主撤退率が前年比37％上昇したと紹介。この波は地方中小都市から大都市の中心部へと急速に浸透しており、浙江省や重慶市が特に深刻な状況にある一