欧州サッカー連盟（UEFA）はこのほど、現在の中東地域の情勢を受けて、3月27日にカタールの首都ドーハで開催予定だった欧州と南米の王者が対戦する「フィナリッシマ」の試合を中止したと発表しました。また、4月に予定されていたF1バーレーンGPとサウジアラビアGPの開催中止が正式に決定され、2億ドルに達する経済損失をもたらしたことで、2026年のF1第2四半期全体の収入に直接影響を及ぼしています。さらに、体操種目別ワールドカ