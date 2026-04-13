ハライチの澤部佑が、過去のアルバイト面接にまつわる驚きの行動を告白。「最速」で逃げ出したエピソードに、スタジオが騒然となる一幕があった。【映像】若林の代役で噛みまくる人気芸人『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カ