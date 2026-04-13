◇NBAマーベリックス149-128ブルズ(日本時間13日、アメリカン・エアラインズ・センター)ブルズの河村勇輝選手がNBAレギュラーシーズン最終戦に途中出場し、自己最多14得点をマークしました。第2Qの開始から投入され、2本のシュートはいずれも不発。第3Qは出番がありませんでしたが、大差がついた第4Qは再び開始からコートに立ち、連続で3ポイントシュートを成功。残り9分4秒にも3本目の3ポイントシュートを沈めるなど、14分48秒の