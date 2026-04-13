立憲民主党の水岡俊一代表は13日の記者会見で、中道改革連合との合流について急がない考えを示した。中道の小川淳也代表は10日の会見で「やや急いで方向性を見出していかないといけない」と話していて、方針がずれる形となった。水岡代表はまた、将来的な衆院選への候補者擁立も口にした。【映像】立憲代表が頭をガクッと落とした瞬間（実際の様子）会見で記者が「中道の小川代表が立憲民主・公明の3党の合流について、世論調