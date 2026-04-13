◇MLB レンジャーズ5-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)レンジャーズ戦に先発登板したドジャース・佐々木朗希投手について、女房役のダルトン・ラッシング選手が投球を振り返りました。今季3度目の登板となった佐々木投手は初回、無死1、2塁のピンチを三者連続三振で切り抜けると、2回も1アウト2、3塁のピンチとしましたが、続く打者を空振り三振と内野フライ。得点を許しません。しかし3回、先頭打者のエバン・カ