国産AI＝人工知能の開発を目指し、ソフトバンクやNECなどが新会社を設立したことが分かりました。【映像】新会社へ出資する企業ら関係者によりますと、新会社にはソフトバンクのほか、NECやソニーグループ、ホンダなど国内の企業が出資します。社長はソフトバンクの幹部が務めます。高度な処理能力を持つAIを開発し、ロボットや自動車の分野で生かしたい考えです。AIをめぐっては、自律的にロボットを動かす「フィジカルAI」