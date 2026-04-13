タレントの辻希美が13日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんの友人らとBBQを行ったことや弁当作りへの心境を吐露した。【映像】辻希美、睡眠不足で作ったお弁当この日、辻は「始まったぁー!!」と切り出し、前日に青空くんの友人を招いて自宅でバーベキューをしたことを写真とともに報告。「まったり??ドタバタな休日を過ごし今日からまた1週間頑張ります!!」とつづった。続けて「載せてなかった先日のお弁当と