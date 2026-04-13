俳優・石井杏奈（２７）が１３日、都内で行われたテレ東系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（１７日スタート。金曜、後９・００）の会見に主演の濱田岳、共演の鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久と登壇した。濱田演じるさえない刑事で、モブさんと呼ばれる誠の恋人・美咲を演じる石井は白のドレスで登場。作品にちなみこれまでのキャリアの中で、今に生きている経験を問われると「中学生の時に『Ｅ-ｇｉｒｌｓ』というグループ活動