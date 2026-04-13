１１日に放送されたＮＨＫドラマ「お別れホスピタル２」で、ＹＯＵと阿川佐和子の演技にネットも驚きの声が上がった。終末期を迎えた患者を受け入れる病院でのかけがえのない日々を描いた作品で、阿川は夫の前では酸素マスクを外してしまう角川を演じた。肺に疾患があり、酸素マスクがなければつらいはずの角川だったが、マスクをしている姿を夫が見ると心配する…と無理してマスクを外していた。ＹＯＵは末期の膵臓がんを煩