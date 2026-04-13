「Barbra Streisand effect（バーブラ・ストライサンド効果）」という英語がある。アカデミー賞やエミー賞、トニー賞などを総なめにした歌手のバーブラ・ストライサンドさんが、カリフォルニア州の海岸侵食の記録を残すために空中撮影された写真に、自宅が写っていることが「プライバシーの侵害だ」として公開差し止めの訴訟を起こしたが、それをきっかけに写真がネット上に拡散して逆効果を生んでしまったことをいうもので、「言