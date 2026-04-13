4月12日、歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が、自身のYouTubeチャンネルに「【大切なお知らせ】いつも応援してくださっている皆様へ | 歌舞伎への想い」と題した動画を投稿し、オンラインスクール『KABUKU.Lab』の開設を発表した。「動画内で團十郎さんは、『歌舞伎の語源は “傾（かぶ）く”』であり、これは『常識にとらわれず自分の美学を貫くこと』であると語りました。そして、歌舞伎の精神と魅力を『劇場のなかだけに閉じ込めて