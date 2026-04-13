Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月13日は、最大20台のデバイスを同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「多面電源タップ（16口・4ポート・PD20W）」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN 20台同時充電 電源タップ 差