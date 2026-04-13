北陸総合通信局の新局長に着任した安東高徳氏がテレビ金沢を訪れ、抱負を語りました。今月1日に北陸総合通信局の新局長に着任した安東高徳さんは、大阪府出身の54歳。東京大学を卒業後、総務省国際戦略局参事官などを務めてきました。安東局長は、能登半島の通信インフラの復旧復興に努めるとともに、今後の対策にも力を入れていきたいと話しました。