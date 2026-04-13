12日夜、金沢市の路上で、普通乗用車とミニバイクが衝突する事故がありました。ミニバイクを運転していた50代の男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは金沢市京町の市道で、12日夜8時半過ぎ、金沢駅方面に向かっていたミニバイクと、対向車線を走っていた普通乗用車が衝突しました。この事故で、ミニバイクを運転していた金沢市に住む51歳の飲食店従業員の男性が頭を強く打ち、病院に搬送されましたが現在も意識不