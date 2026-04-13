3回でチャレンジ権喪失…ロバーツ監督も「よくなかった」と苦言【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースのキム・ヘソン内野手が見せた“判断ミス”が、ファンの間で大きな物議を醸している。12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「9番・二塁」で先発出場したが、3回の打席で見逃し三振の判定に対しABS（自動ボールストライク判定システム）チャレンジを要求。これが失