4月14日に第2話が放送される永作博美（55）主演の連続ドラマ『時すでにおスシ！？』（TBS系）。永作演じる主人公・待山みなとが、シングルマザーとしての子育てを終えた後、鮨アカデミーに入り、第二の人生をスタートさせる物語だ。14年ぶりに民放の連続ドラマで主演を務める永作。そんな彼女に心強い味方が。「松山ケンイチさん（41）です。主人公が通う鮨アカデミーの堅物講師・大江戸海弥を演じていて、4月5日に行われた制作発