付けるだけでいつものバッグを新鮮に見せ、可愛らしさも添えてくれる「チャーム」や「キーホルダー」。【3COINS（スリーコインズ）】にも、ついついじゃら付けしたくなるようなチャーム & キーホルダーが多数揃っています。大人可愛いリボンモチーフや実用的なミラー付きのものなど、可愛さ満点のアイテムをピックアップしてご紹介します。 ハートが可愛いミラ&