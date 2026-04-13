交通安全グッズを寄贈したあいおいニッセイ同和損保 損害保険会社のあいおいニッセイ同和損保が13日、子どもの事故を防ごうと、岡山県交通安全協会に小学生向けのストラップ2000個を寄贈しました。 ストラップは車のライトを反射するため、暗い時間帯の交通事故防止につながることが期待されています。 岡山県警によりますと、県内で小学生が巻き込まれた事故は2025年1年間で85件起きていて、このうち夜間の発生が27