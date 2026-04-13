自転車ヘルメットの着用率調査 岡山県警と岡山県交通安全協会は、6月開催の「交通安全子供自転車岡山県大会」の参加者を募集しています。 大会は、小学生に自転車の安全走行に関する知識を身に着けてもらおうというもので、6月13日、岡山市北区御津中山の「岡山県運転免許センターで」開かれます。対象は小学生(学年問わず)で、4人1組(引率者1人必要)の30チームを募集しています。応募多数の場合は抽選となりま