俳優ジョン・リスゴー(80)が、90歳近くになるまでアルバス・ダンブルドアを演じ続けることは「想像するだけでも非常に困難なことだ」と認めている。 【写真】これが新しいハリー、ロン、ハーマイオニードラマ版「ハリー・ポッター」のメインキャスト HBOが製作する「ハリー・ポッター」シリーズのリブート版でホグワーツ校長であるダンブルドア役を務