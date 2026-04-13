「縁むすび応援企業」登録証交付式岡山県庁 新たな少子化対策です。岡山県は13日、社員の結婚を応援する企業5社を「縁むすび応援企業」として登録しました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「若い皆さんに結婚の機会を提供しようと思っているが、行政でできることには限りがある」 登録されたのは両備ホールディングス、三菱自動車工業水島製作所、東京海上日動火災保険岡山支店、ちゅうぎんフィナンシャルグル&#