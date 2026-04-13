AI企業のAnthropicが自社のチャットボットであるClaudeの道徳的および精神的な成長について助言を得るため、キリスト教の指導者らを招いたサミットをAnthropic本社で2026年3月下旬に開催したと報じられています。このサミットには、カトリックやプロテスタントの聖職者、学者、実業家ら約15名が参加し、2日間にわたる研究者との夕食会が設けられたとのことです。Anthropic asked Christian leaders for advice on Claude’s moral