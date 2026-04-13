公開中の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、10日の公開日から3日間で観客動員数231万人、興行収入35億円を突破。シリーズ歴代ナンバーワンスタートという大ヒットを記念し、ティーチイン付き舞台あいさつをゴールデンウイークの時期に実施し、その模様を全国の劇場で生中継することが決定した。【写真】劇場版『名探偵コナン』が「anan」表裏ジャック！萩原千速×世良真純の女性ライダータッグが表紙に原