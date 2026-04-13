映画『脛擦り（すねこすり）の森』の公開初日舞台あいさつが4月10日に開催され、主演の高橋一生、共演の蒼戸虹子、黒崎煌代、そして監督の渡辺一貴が登壇した。【写真】舞台あいさつに登場した高橋一生映画を観終えたばかりの観客に高橋が「いかがでしたでしょうか？」と問いかけると、客席から温かい拍手がわき上がった。渡辺監督はあいにくの天気の中で劇場に足を運んだ観客に感謝を述べつつ、「どんよりとした曇りだったり