目的地は観光地とは限らない。ステージやスタジアム、あるいは一瞬の登場シーン。その場所に足を運ぶための移動が、ひとつの消費として存在感を増している。株式会社Oshicocoの調査によると、推し活層の遠征経験は全体の6割以上にのぼり、特別な行動ではなく日常的な選択として定着している。頻度にも特徴がある。遠征回数は年2〜3回が34.7％で最多となり、年1回22.1％、年4〜5回21.1％と続く。さらに年10回以上の層も約19％存