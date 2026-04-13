多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが、22日発売の雑誌『美的』6月号特別カバー版（小学館）の表紙を飾る。【表紙カット】抜群のスタイルとオーラを披露したTWICE・SANATWICEのデビュー10周年のワールドツアーと並行して、日本人メンバーユニット・MISAMOとしてジャパンファーストアルバム『PLAY』をリリースするなど、精力的に活動中のSANA。今回は、多忙なスケジュールの合間を縫って、韓国・ソウルで撮影を敢行した