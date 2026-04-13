日本語能力試験（JLPT）の応募者数の推移外国人の在留資格取得や就職の要件として使われる「日本語能力試験（JLPT）」で、7月実施の一部試験の申し込みが当初期限より10日以上前倒しで締め切られていたことが13日、分かった。主催者は「受験者の急増で試験会場の確保が困難になったため」としている。多くの外国人が受験できなくなったとみられ、影響が懸念される。JLPTは日本語を母語としない人の日本語力を測る試験で年2回あ