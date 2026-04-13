移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。今回は、満員電車内での“ひとつの行動”が、その場の空気を変えたという2人のエピソードを紹介する。◆立っている人の前で“眠るふり”平日の朝。通勤時間帯の電車内はすでに混み合い、吊り革につかまる人でぎゅうぎゅうの状態だった