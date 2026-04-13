新弟子運動能力検査を受検、敬礼でポーズをとる海上自衛隊出身の宇座＝13日、両国国技館大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の新弟子運動能力検査が13日、東京・両国国技館で行われ、ただ一人受検の宇座寿音（23）＝沖縄県出身、尾上部屋＝が通過した。5月1日の新弟子検査を受け、10日が合格発表となる。177センチ、174キロの宇座は沖縄・宜野湾高卒業後に海上自衛隊へ入隊した。上司の紹介で「めったにないチャンス。自