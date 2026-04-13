京都府南丹市で、小学6年生の男子児童の行方がわからなくなってから13日で3週間です。警察の捜索が行われている現場付近から中継でお伝えします。先月23日から行方不明になっている安達結希くんが通う小学校と自宅の間にある山の近くで、12日、結希くんが行方不明になったときに履いていたものと特徴が似た靴が見つかったということです。こちらは結希くんの通う小学校からおよそ6キロ、リュックサックが見つかった場所からはおよ