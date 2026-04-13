「弟と長い間、連絡が取れていない――」姉から相談を受けた警察が、岩波準一さん（当時42）の自宅を訪れた。玄関を開けた瞬間、異様な光景が広がっていた。置かれていたのは、いくつもの消臭剤。さらに洋室のドアは、外側からガムテープで目張りされていた。ただ事ではない。警察が室内を確認すると、クローゼットの中から毛布に包まれた遺体が見つかった。衣服は身につけておらず、頭にはビニール袋。手首は縛られていた。令