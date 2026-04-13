―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 週に一度は会社に遅刻し、取引先との約束にも10分、15分遅れてしまう――。「時間を守れないのは病気ではないか」と悩む35歳会社員に、“外務省のラスプーチン”と呼ばれた佐藤優が答える。遅刻癖の背景と、時間に縛られすぎないための考え方を聞いた。◆時間を守れない自分を何とかしたい★相談者★ホシ（ペンネーム）会社員35歳男性私は週に一度は会社に遅刻してしまいます（