フリーアナウンサー神田愛花（45）が、レギュラーを務める13日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。Travis Japan松田元太（26）の衣装に言及した。生放送がスタートし月曜レギュラーが出演すると、神田は「元太くんが今日ドキッとしちゃった。なんかほぼ裸に見える」と松田の衣装にふれた。松田は白のタンクトップの上に白いシャツを羽織ったコーディネートで、ハライチ澤部佑は「そんなことない」とツ