BLANKEY JET CITYが、オリジナルアルバム未収録だった楽曲を網羅した新編成コンピレーション『TRINITY from the shadows』を、LP3枚組／CD2枚組で6月24日にリリースする。 （関連：THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、BLANKEY JET CITY、フジファブリック……ラストライブ映像化で甦る熱狂） 同情報は、1991年4月12日のデビューから35年となる4月12日に、オフィシャルサイト、X（旧Twitter）、Instagram、YouTub