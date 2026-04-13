サイバー攻撃によるシステム障害から今月ようやく完全復旧した「アサヒビール」。9年ぶりとなる新ブランドのビールを今月14日から発売します。アサヒグループは去年9月、身代金要求型のサイバー攻撃を受け、システム障害が発生。物流網が停止するなどした影響で、去年1年間の「ビール類」の売り上げは前の年と比べ、4%減少しました。今月、全ての商品の出荷がようやく完全復旧したなか、アサヒは9年ぶりの新ブランドのビール「アサ